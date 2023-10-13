Als Kita-Erzieherin ist jeder Tag aufregend. Ich arbeite gerne in einer unterhaltsamen, spielerischen Umgebung, in der ich kreativ bin und den Kindern beim Wachsen zusehen kann. Ich habe nicht immer genug Zeit, um mittags zu essen. Und am Abend ist Kochen das Letzte, was ich noch tun möchte. Deshalb habe ich in letzter Zeit viel Fast Food und Speisen vom Straßenverkauf gegessen. In den letzten Monaten habe ich bemerkt, dass ich stark aufgebläht war, Blähungen und Bauchschmerzen hatte. An manchen Tagen leide ich an starker Verstopfung und an anderen habe ich Durchfall.

Ich hatte auch mit Stress und Angstgefühlen zu kämpfen und Probleme beim Durchschlafen. Bei einem Besuch bei meiner Ärztin besprachen wir die Symptome und führten einige Bluttests durch, um andere Erkrankungen wie Colitis ulcerosa und Zöliakie auszuschließen. Die Testergebnisse waren jedoch unauffällig. Schließlich wurde bei mir ein Reizdarmsyndrom oder kurz RDS diagnostiziert. Die Ursache des RDS ist häufig nicht klar. Meine Ärztin und ich vermuten, dass es bei mir durch kalorienreiche, fettreiche Nahrungsmittel ausgelöst werden könnte. Daher versuche ich kleinere, fettarme Mahlzeiten mit mehr Ballaststoffen zu mir zu nehmen.