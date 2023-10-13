Als Teenager hatte ich viele Hobbies – Leichtathletik, Theatergruppe, Basketball - einfach alles. Körperlich aktiv zu sein war mir schon immer wichtig. Ich liebe es, meinen Tag mit Aktivitäten zu füllen, rauszukommen und viel Neues zu erleben.

Es ist schwierig, den genauen Moment zu bestimmen, aber irgendwann nach meinem 29. Geburtstag stürzte mein Energielevel ab. Ich bemerkte ein Kribbeln und Taubheit in meinen Beinen. Ich sah verschwommen und mein Gleichgewicht war gestört. Über Monate kamen und gingen meine Symptome. Manchmal verschlechterten sie sich, wenn ich mich mit den Keimen angesteckt hatte, die mein Sohn von der Kita mit nach Hause gebracht hatte. Meine Ärzte führten viele Tests durch, einschließlich einer MRT meines Gehirns und Rückenmarks, und bestätigten, dass ich an Multipler Sklerose – kurz MS – leide.

MS ist eine Erkrankung, die eine Entzündung in der Hülle verursacht, die die meisten Nervenfasern bedeckt. Diese Entzündung verhindert, dass die Nerven richtig funktionieren. Obwohl die Ursache der MS nicht bekannt ist, nimmt man an, dass sie auftritt, wenn eine unbekannte Substanz das körpereigene Immunsystem dazu veranlasst, sein eigenes Gewebe anzugreifen, was auch als Autoimmunreaktion bezeichnet wird.