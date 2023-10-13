Versteckte Behinderung: Bipolare Störung
Als bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, war ich an einem absoluten Tiefpunkt. Ich fand nie die richtigen Worte, um zu beschreiben, was los war. Daher verstanden es viele meiner Kollegen nicht: An manchen Tagen war ich geradezu euphorisch. Ich blieb die ganze Nacht auf und erstellte Unterrichtspläne für meine Schüler, schlief kaum und versuchte, mit meinen rasenden Gedanken Schritt zu halten.
Aber dann war ich wieder wochenlang depressiv. Ich verlor das Interesse an meinen Klassen und meinen Schülern. Ich war total erschöpft. Ich schlief zu viel, hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Die bipolare Störung bezeichnet eine affektive Störung, die zwei Extreme oder gegensätzliche Pole beinhaltet – Manie und Depression. Man geht davon aus, dass sie vererbt wird.
Als Geschichtslehrerin war es mir wichtig, mehr über meine eigene Familiengeschichte zu erfahren. Nach einer Recherche fand ich heraus, dass bei meiner verstorbenen Großmutter auch eine bipolare Störung diagnostiziert worden war. Jetzt bin ich besser in der Lage, die Symptome meiner Erkrankung zu erkennen und Dinge zu vermeiden, die sie auslösen könnten. Meine Familie ist auch aktiv an meiner Behandlung beteiligt und ihre Unterstützung bedeutet mir alles.
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