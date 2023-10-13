Als bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, war ich an einem absoluten Tiefpunkt. Ich fand nie die richtigen Worte, um zu beschreiben, was los war. Daher verstanden es viele meiner Kollegen nicht: An manchen Tagen war ich geradezu euphorisch. Ich blieb die ganze Nacht auf und erstellte Unterrichtspläne für meine Schüler, schlief kaum und versuchte, mit meinen rasenden Gedanken Schritt zu halten.

Aber dann war ich wieder wochenlang depressiv. Ich verlor das Interesse an meinen Klassen und meinen Schülern. Ich war total erschöpft. Ich schlief zu viel, hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Die bipolare Störung bezeichnet eine affektive Störung, die zwei Extreme oder gegensätzliche Pole beinhaltet – Manie und Depression. Man geht davon aus, dass sie vererbt wird.