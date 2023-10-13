Letztes Jahr haben mein Ehemann Andrew und ich unseren 30. Hochzeitstag gefeiert. Einige Monate später erlitt Andrew einen Schlaganfall. Nach seinem Schlaganfall beurteilte Andrews Arzt seine verbalen Interaktionen und führte einige bildgebende Verfahren durch. Die Ergebnisse bestätigten, dass sein Schlaganfall das Broca-Zentrum des Gehirns geschädigt hat, was sich auf die Ausdrucksfähigkeit auswirkt. Bei ihm wurde eine Aphasie diagnostiziert.

Die Aphasie ist der teilweise oder vollständige Verlust, gesprochene oder geschriebene Sprache auszudrücken oder zu verstehen. Andrews Unfähigkeit, sich auszudrücken, verursacht eine Menge Frustration. Er versteht die Bedeutung von Wörtern und weiß, wie er antworten möchte, aber er tut sich sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Wenn er spricht, stößt er seine Worte langsam und mit großer Anstrengung hervor.