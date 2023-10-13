Meine Enkelkinder sind meine ganze Welt. Ich liebe es, sie von der Schule abzuholen und an den Wochenenden mit ihnen auf den Spielplatz zu gehen. In meinen 62 Jahren habe ich mir eine schlechte Angewohnheit zu eigen gemacht und musste feststellen, dass ich kaum noch hinterherkomme.

Als Jugendlicher begann ich Zigaretten zu rauchen. Da meine Eltern beide Raucher waren, wuchs ich damit auf. Meine Familie wollte, dass ich aufhöre, weil ich nach einigen Jahren Husten mit Auswurf entwickelte. Wenn ich mich körperlich anstrengte, fiel mir das Atmen immer schwerer.

Ein Arzt erstellte eine Röntgenaufnahme meines Brustkorbs und führte eine Untersuchung durch, um meine Lungenfunktion zu überprüfen. Bei mir wurde eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder kurz COPD diagnostiziert. COPD ist eine chronische Lungenerkrankung, die den Atemstrom blockiert. COPD-Patienten haben ein Emphysem, eine chronisch obstruktive Bronchitis oder beides.

Obwohl Rauchen eine der Hauptursachen ist, können Schübe durch starke Luftverschmutzung, Allergien und Infektionen verursacht werden.