Eine Koronarangioplastie kann dazu eingesetzt werden, den Blutfluss in das durch die koronare Herzkrankheit beschädigte Herzgewebe wieder herzustellen (in grau dargestellt). Mit einer Spritze erfolgt ein Einstich in eine große periphere Arterie, zumeist die Oberschenkelarterie. Ein schmaler Katheter (Schlauch) wird in die Arterie eingeführt und durch die Arterie in die Aorta vorgeschoben, bis er die blockierte Koronararterie erreicht. Ein Ballon wird dann über den Katheter eingeführt und so oft aufgeblasen, bis die Blockade beseitigt ist.