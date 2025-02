Die Person will ein Dosieraerosol einnehmen und nimmt deshalb die Kappe des Inhalators ab und schüttelt ihn. Die Person atmet vollständig aus, führt den Inhalator anschließend zum Mund oder nimmt ihn in den Mund und atmet langsam ein, während sie den Knopf am Dosieraerosol gedrückt hält. Sie atmet weiter ein, während ein Sprühstoß des Medikaments abgegeben wird. Die Person hält eine Weile den Atem an und atmet schließlich wieder aus. Mit dem Ausatmen kann Luft aus der Lunge vollständig abgeatmet werden, sodass die Luft beim nächsten Einatmen eingeatmet werden kann. Je mehr Luft eingeatmet wird, desto mehr Substanz kann eingeatmet werden, die somit die entfernten, kleineren Atemwege erreicht.