Beim Atmen gelangt die Luft über die Nase in die Luftröhre und dann in immer kleiner werdende Atemwege, die als Bronchien bezeichnet werden. Diese Bronchien verzweigen sich zu noch kleineren Gängen, sogenannten Bronchiolen, und enden schließlich in kleinen, dünnen, zerbrechlichen Ausstülpungen, die Alveolen genannt werden. Während der Einatmung (Inspiration) sind die Alveolen in der Lunge mit Luft gefüllt. Hier wird der Austausch von Sauerstoff durch Kohlendioxid vorgenommen. Die Blutkörperchen nehmen Sauerstoff aus den Kapillaren in den Alveolen als Kohlendioxid auf, ein Abfallprodukt, das aus den Venen in die Lunge zurückfließt. Beim Ausatmen wird das Kohlendioxid aus dem Körper wieder ausgestoßen. Sauerstoffreiches Blut wandert dann ins Herz, sodass es dort in den Körper gepumpt werden kann, wo es gebraucht wird.