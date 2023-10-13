Ein PET-CT-Scanner kombiniert zur Identifikation abnormen Gewebes und dessen Lokalisierung die PET- und CT-Funktionen in einem Gerät. Kleine Läsionen wurden jedoch mit früher üblichen Scannern aufgrund von Bewegungen des Atemzyklus, des Herzschlags oder von Bewegungen des Patienten häufig übersehen.

Durch neue Technologien kann ein PET-CT-Scanner Läsionen einer Größe von 2,0 mm erfassen und Grenzen besser darstellen. Dadurch kann Krebsgewebe schneller entdeckt und lebensfähiges Gewebe vor der Strahlenexposition geschützt werden. Diese Scanner berücksichtigen auch Atmungsintervalle, wodurch sich Bereiche wie Herz und Lunge, in denen sich Bewegungen nicht vermeiden lassen, detaillierter und klarer darstellen lassen.

Während dieses Verfahrens erhält der Patient zunächst eine Injektion mit einem Radiopharmazeutikum, das etwa 60 bis 90 Minuten braucht, um sich im Körper zu verteilen.

Der Patient liegt anschließend auf einem Tisch, der langsam durch einen ringförmigen Scanner gefahren wird. Dabei erfasst das Gerät die Informationen, die für die Erstellung der PET- und CT-Aufnahmen erforderlich sind. Der Patient sollte während des Scans, der zwischen 15 und 60 Minuten dauern kann, keine Beschwerden haben.