Das Herz pumpt durch ein komplexes Netzwerk von Arterien Blut in den Körper. Mit Ausnahme der Koronararterien, die das Herz selbst ernähren, transportieren die meisten Arterien sauerstoffreiches Blut vom Herzen weg. Im Blut zirkulieren rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Nährstoffe und andere lebenserhaltende Substanzen. Cholesterin und andere fettige Substanzen zirkulieren im Blut. Mit der Zeit können sich diese Substanzen in den Arterienwänden ablagern, was als Atherosklerose bezeichnet wird. Die Cholesterinablagerungen können sich über die Zeit angehäuft haben und dazu führen, dass einst weiche Arterienwände hart und eng werden. Wenn die Wände der Arterie verengt und verhärtet werden, ist die Durchblutung eingeschränkt. Die angesammelten Ablagerungen (Plaque) können instabil werden, sich ablösen oder abreisen (Ruptur). Die Störung, die Thrombose genannt wird, entsteht, wenn Blut an der Stelle, an der die Ruptur aufgetreten ist, zu gerinnen oder zu verklumpen beginnt, ähnlich wie bei einer Blutung aus einem Schnitt auf der Haut, die mit einer Verklumpung gestoppt wird. Der Verschluss oder der Thrombus können größer werden und die Durchblutung weiter einschränken. Außerdem kann sich der Thrombus auch von der Stelle lösen und durch die Arterien wandern. Die durch einen Thrombus verursachte Verschluss kann lebensbedrohlich sein. Ein Verschluss in den Koronararterien kann einen Herzinfarkt verursachen. Ein Verschluss in einer Hirnarterie einen Schlaganfall verursachen kann. Ein Verschluss in einer der Hauptschlagadern kann die Durchblutung einer Gliedmaße oder eines Organs verhindern, was zu Schmerzen und Gewebeschädigung führt.