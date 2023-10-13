Nicht sichtbare Behinderung: Anämie
Jahrzehntelang war ich Chefköchin in berühmten Restaurants. Eine vegane Chefköchin zu sein, ist in diesem rasanten Arbeitsumfeld eine Herausforderung, aber ich liebe den Trubel. Nach meinem 60. Geburtstag bemerkte ich mit der Zeit, dass ich müder war als sonst. Ich war reizbarer und niedergeschlagener. Meine Hände und Füße kribbelten, was es mir schwer machte, Lebensmittel zu schneiden und Speisen zuzubereiten. Zuerst habe ich meine Symptome ignoriert. Nach einer Weile bemerkte ich aber, dass meine Beine nicht mehr kribbelten, sondern ich das Gefühl in meinen Beinen verloren hatte. Also ging ich zum Arzt. Nach ein paar Blutuntersuchungen bekam ich die Diagnose: Anämie infolge eines schweren Vitamin-B12-Mangels.
Anämie ist eine Erkrankung, die durch eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen verursacht wird. Sie kann durch übermäßige Blutungen entstehen, wenn zu viele rote Blutkörperchen zerstört werden oder, in meinem Fall, wenn der Körper nicht genügend rote Blutkörperchen bildet. Durch meine Anämie-Diagnose hat sich mein Kochstil verändert. Da Vitamin B12 in tierischen Lebensmitteln vorkommt, versuche ich, mehr Lebensmittel, die mit B12 angereichert sind, in meine Ernährung aufzunehmen. Und ich nehme B12-Präparate ein. Ich habe sogar einige Gerichte auf der Speisekarte meines Restaurants geändert.
