Jahrzehntelang war ich Chefköchin in berühmten Restaurants. Eine vegane Chefköchin zu sein, ist in diesem rasanten Arbeitsumfeld eine Herausforderung, aber ich liebe den Trubel. Nach meinem 60. Geburtstag bemerkte ich mit der Zeit, dass ich müder war als sonst. Ich war reizbarer und niedergeschlagener. Meine Hände und Füße kribbelten, was es mir schwer machte, Lebensmittel zu schneiden und Speisen zuzubereiten. Zuerst habe ich meine Symptome ignoriert. Nach einer Weile bemerkte ich aber, dass meine Beine nicht mehr kribbelten, sondern ich das Gefühl in meinen Beinen verloren hatte. Also ging ich zum Arzt. Nach ein paar Blutuntersuchungen bekam ich die Diagnose: Anämie infolge eines schweren Vitamin-B12-Mangels.