Während der Schwangerschaft sammelt sich im Darm des Fötus ein dunkelgrünes fäkales Material, das als Mekonium oder Kindspech bezeichnet wird. Während der Fötus in der Gebärmutter ist, kann eine Reihe von Faktoren eine verstärkte Darmbewegung und Lockerung des analen Schließmuskels verursachen. Dies führt zum Austritt von Mekonium in das Fruchtwasser. In diesem Fall vermischen sich das Fruchtwasser und das Mekonium und bilden eine dicke, grünlich verfärbte Flüssigkeit.