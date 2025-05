Masern sind eine hoch ansteckende Erkrankung, die durch das Masern-Virus verursacht wird. Bei Infizierten befindet sich das Virus im Nasen- und Rachenschleim. Beim Niesen oder Husten gelangen Tröpfchen in die Luft. Das Virus in diesen Tröpfchen bleibt auf Oberflächen bis zu zwei Stunden lang ansteckend. Es verbreitet sich durch den Kontakt mit diesen infizierten Tröpfchen.

Das zweite Stadium der Masernerkrankung zeichnet sich durch eine hohe Körpertemperatur – manchmal bis zu 39º oder 40º C – sowie den charakteristischen roten, fleckigen Ausschlag aus. Der Ausschlag tritt zunächst im Gesicht auf und breitet sich dann über die Brust, den Rücken, auf Arme und Beine, einschließlich der Handflächen und Fußsohlen, aus. Nach etwa 5 Tagen verschwindet der Ausschlag in der gleichen Reihenfolge, in der er aufgetreten ist. Im Mund können zudem winzige weiße Flecken, die sogenannten Koplik-Flecken, auftreten.