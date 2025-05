Die Funktion des Atemsystems besteht in der Anreicherung des Bluts mit Sauerstoff und der Entfernung von Kohlendioxid. Die mikroskopisch dünnen Wände der Alveolen ermöglichen es dem eingeatmeten Sauerstoff, schnell und problemlos aus der Lunge in die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) in den umgebenden Kapillaren überzutreten. Gleichzeitig tritt Kohlendioxid aus dem Blut in den Kapillaren in die Alveolen über.