Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen Patienten mit Mouches volantes sehe. Was sind also Mouches volantes? Mouches volantes sind winzige Punkte, Fäden oder Flocken, die sich vor die Sicht der Betroffenen schieben und die auch nicht weggehen, ganz gleich wie oft die Betroffenen versuchen, sie sich aus den Augen zu wischen. Das liegt daran, dass wir im Auge ein Gel haben, das wir als Glaskörper bezeichnen, das wie jeder andere Körperteil mit zunehmendem Alter an Spannkraft verliert. Die Fasern in dem Gel beginnen dann zu verklumpen und werfen Schatten. Und das sehen wir dann als Mouches volantes.

Und wenn sich dieses Gel vom hinteren Teil des Auges ablöst – dieses Gewebe wird Netzhaut genannt – zieht es auch an der Netzhaut, was manchmal die Netzhaut reizt und zu einem Aufleuchten, Flimmern oder Lichtblitzen führt. Und viele Menschen sehen das als kleinen Lichtbogen aus ihrem Augenwinkel wie einen zwei Sekunden lange vorbeiziehenden Kometen.

Der Grund, warum wir Mouches volantes behandeln, ist, dass es passieren kann, dass das Gel bei der Ablösung die Netzhaut nicht mehr loslässt, was dazu führen kann, dass es zu einem Riss in der Netzhaut kommt. Wenn also plötzlich viele Mouches volantes auftreten, viele Lichtblitze oder, was am besorgniserregendsten ist, sich die Sicht verdunkelt oder schwarz wird, oder etwas Schwarzes sich aus dem Augenwinkel seitlich ins Auge schiebt, dann wenden Sie sich am besten an Ihren Augenarzt.

Zum Glück benötigen die meisten Patienten überhaupt keine Behandlung, wenn nur Lichtblitze und Mouches volantes auftreten. Und mit der Zeit und aufgrund der Schwerkraft verschwinden Mouches volantes normalerweise. Wenn wir jedoch ein Loch oder einen Riss in der Netzhaut finden, können wir es in der Praxis mit einem Laser behandeln, um zu verhindern, dass es zu einer ernsteren Netzhautablösung kommt.