Während der Verdauung wird ein Großteil der Nahrung in Glukose umgewandelt, die im Allgemeinen als Blutzucker bekannt ist. Sie zirkuliert im Blut und dient den Körperzellen als Nahrung. Die Zellen können die Glukose jedoch nicht alleine aufnehmen. Ein Hormon namens Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, muss zunächst an die Zelloberfläche binden. Nachdem diese Bindung erfolgt ist, werden die Körperzellen aktiviert und können die Glukose aufnehmen. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel im Normbereich gehalten.