Die Nadelbiopsie wird eingesetzt, wenn eine Läsion oder ein Tumor gefühlt oder in bildgebenden Studien identifiziert werden kann. Während des Eingriffs wird eine dünne Hohlnadel in die Läsion eingeführt und durch Röntgen- oder Ultraschallgeräte geführt. Es wird eine kleine Gewebeprobe entnommen und untersucht. Wenn die Nadel abgesaugt wird, um eine Probe zu erhalten, wird das Verfahren als Aspirationsbiopsie bezeichnet.

Eine Inzisionsbiopsie wird durchgeführt, wenn anormales Gewebe durch weniger invasive Verfahren nicht direkt zugänglich ist oder wenn eine größere Probe gewünscht wird. Bei diesem chirurgischen Eingriff wird ein Lokalanästhetikum verabreicht und ein Abschnitt oder ein Teil des Tumors wird entfernt. Zum Schließen der Haut nach einer Inzisionsbiopsie sind Stiche erforderlich. Diese Biopsien werden in der Regel ambulant durchgeführt.

Bei einer exzisionalen Biopsie wird ein lokales Betäubungsmittel verabreicht und der Chirurg schneidet in oder durch die Haut, um den gesamten Tumor sowie einen Teil des umliegenden gesunden Gewebes zu entfernen. In manchen Fällen wird die Diagnose und Behandlung durch die Entfernung des abnormen Gewebes an einer Stelle abgeschlossen. Nach dem Entfernen des Gewebes wird der Schnitt mit Nähten geschlossen.