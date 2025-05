Das Herz ist ein schlagender Muskel, der kontinuierlich Blut in den Rest des Körpers pumpt. Die Koronararterien versorgen das Herz selbst mit dem Sauerstoff und den Nährstoffen, die das Herz benötigt, um effektiv arbeiten zu können.

Mit der Zeit können sich Fettablagerungen, die „Plaque“ genannt werden, in den Arterien ansammeln und die Gefäßleitungen verstopfen. Wenn sich in den Koronararterien Plaque ansammelt, kann die Durchblutung zum Herzen gestört werden.

Eine Ballonangioplastie ist ein Verfahren, bei dem die Arterien geöffnet werden, die durch Bildung von Plaque verengt oder verstopft (verkalkt) wurden. Bei diesem Verfahren wird ein kleiner Schnitt am Oberschenkel vorgenommen, um an die Oberschenkelarterie zu gelangen. Ein Führungsdraht wird anschließend in die Oberschenkelarterie eingeführt und durch die Arterie bis zu der Stelle geführt, wo sich die Verstopfung befindet.