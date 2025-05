* Die Müttersterblichkeitsrate bezieht sich auf die Anzahl der Frauen, die während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Ende der Schwangerschaft pro 100.000 Lebendgeburten an schwangerschaftsbedingten Ursachen sterben. Im Jahr 2020 reichten die Raten von 2 (Polen) bis 1223 (Südsudan) pro 100.000 Lebendgeburten (nicht dargestellte Länder). Referenz: Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Schätzungen von WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group und UNDESA/Populationsabteilung. Genf: World Health Organization; 2023.