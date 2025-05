Die Informationen basieren auf den US-amerikanischen Richtlinien zur Vorbeugung, Erkennung, Beurteilung und Behandlung von Bluthochdruck bei Erwachsenen von 2017 (2017 Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults), die vom American College of Cardiology und der American Heart Association herausgegeben wurden.