Auswirkungen anhaltenden Alkoholkonsums

Art des Problems

Auswirkungen

Ernährung

Niedrige Folsäure-(Folat-)Spiegel

Anämie (Erschöpfung, Schwäche und Benommenheit)

Geburtsschäden

Niedriger Thiaminspiegel

Neurologische Schädigungen, Demenz, Schwierigkeiten beim Gehen und der Kontrolle der Augenbewegung

Niedriger Eisenspiegel

Anämie

Niedriger Niazinspiegel

Pellagra (Hautschäden, Durchfall, Depressionen)

Gastrointestinal (Magen-Darm)

Speiseröhre

Krebs

Entzündung (Ösophagitis)

Magen

Krebs

Entzündung (Gastritis)

Geschwüre (Ulzera)

Leber

Blutungsneigung (Koagulopathie)

Krebs

Fettleber

Entzündung (Hepatitis)

Schwere Narbenbildung (Zirrhose)

Bauchspeicheldrüse

Entzündung (Pankreatitis)

Niedriger Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie)

Herz-Kreislauf-System

Herz

Störung des Herzrhythmus (Arrhythmie)

Herzinsuffizienz, Kardiomyopathie

Blutgefäße

Atherosklerose

Bluthochdruck

Schlaganfall

Neurologisch

Gehirn

Verwirrtheit

Schlechtes Kurzzeitgedächtnis (schlechte Merkfähigkeit für nur kurze Zeit zurückliegende Ereignisse)

Psychose (Realitätsverlust)

Verringerte Koordinationsfähigkeit

Nerven

Schädigung der Nerven in Armen und Beinen, die Bewegungen (Schwierigkeiten beim Laufen) und Gefühle kontrollieren.

Urogenital

Geschlechtsorgane

Verringerter Sexualtrieb

Vergrößerte Brust, glatte Haut und Hodenverkleinerung bei Männern

