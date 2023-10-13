Auswirkungen anhaltenden Alkoholkonsums
Art des Problems
Auswirkungen
Ernährung
Anämie (Erschöpfung, Schwäche und Benommenheit)
Geburtsschäden
Neurologische Schädigungen, Demenz, Schwierigkeiten beim Gehen und der Kontrolle der Augenbewegung
Anämie
Pellagra (Hautschäden, Durchfall, Depressionen)
Gastrointestinal (Magen-Darm)
Speiseröhre
Entzündung (Ösophagitis)
Magen
Entzündung (Gastritis)
Geschwüre (Ulzera)
Leber
Blutungsneigung (Koagulopathie)
Entzündung (Hepatitis)
Schwere Narbenbildung (Zirrhose)
Bauchspeicheldrüse
Entzündung (Pankreatitis)
Niedriger Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie)
Herz-Kreislauf-System
Herz
Störung des Herzrhythmus (Arrhythmie)
Blutgefäße
Neurologisch
Gehirn
Verwirrtheit
Schlechtes Kurzzeitgedächtnis (schlechte Merkfähigkeit für nur kurze Zeit zurückliegende Ereignisse)
Psychose (Realitätsverlust)
Verringerte Koordinationsfähigkeit
Nerven
Schädigung der Nerven in Armen und Beinen, die Bewegungen (Schwierigkeiten beim Laufen) und Gefühle kontrollieren.
Urogenital
Geschlechtsorgane
Vergrößerte Brust, glatte Haut und Hodenverkleinerung bei Männern