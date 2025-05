Einmal im Monat gibt ein Eierstock eine Eizelle in den Eileiter ab. Nach dem Geschlechtsverkehr gelangen Spermien über die Scheide in die Eileiter, wo eines von ihnen die Eizelle befruchtet. Die Zellen der befruchteten Eizelle teilen sich, während die Eizelle in die Gebärmutter wandert, wo sie sich in der Wand einnistet.