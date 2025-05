Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Von Burman K., Becker K., Cytryn A., et al., in Atlas of Clinical Endocrinology: Thyroid Diseases. Herausgegeben von S. G. Korenman (Herausgeber der Schriftenreihe) und M. I. Surks. Philadelphia, Current Medicine, 1999.