Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Von Spitzer, M., und Mann, M., in Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Herausgegeben von M. Stenchever (Herausgeber der Schriftenreihe) und B. Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998. (Mit freundlicher Genehmigung der International Society for the Study of Vulvar Disease.)