Das Kind auf diesem Foto weist Kratzer und kleine rötliche Knötchen auf, die sich auf dem Unterarm und der Handfläche sowie in den Hautfalten des Handgelenks häufen. Dieser Befund ist typisch für Skabies (Krätze). Die Gänge sind 1,25 Zentimeter lange verkrustete Knötchen in den Hautfalten des Handgelenks und an anderen Stellen.