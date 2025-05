Bei der Divertikelkrankheit kann ein Divertikel in den Darm bluten. Wenn ein Divertikel platzt, ergießt sich der Darminhalt mit Bakterien und Blut in die Bauchhöhle, was oft zu Infektionen führt. Ein unnatürlicher Kanal (Fistel) kann zwischen dem Dickdarm und einem anderen Organ, wie der Blase, entstehen, normalerweise, wenn ein Divertikel, das ein anderes Organ berührt, platzt.