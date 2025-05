Der Ischiasnerv verläuft auf beiden Körperseiten von der Lendenwirbelsäule hinter dem Hüftgelenk über das Gesäß bis in die Kniekehle. Dort teilt er sich in mehrere Zweige und läuft weiter bis in den Fuß. Wenn der Ischiasnerv oder eine seiner Nervenwurzeln gequetscht, entzündet oder geschädigt ist, können die Schmerzen unter Umständen die ganze Bahn des Ischiasnervs entlang bis in den Fuß ausstrahlen.