Der Ausschlag zieht sich bei Herpes zoster gewöhnlich entlang des Verlaufs des betroffenen Nervs. Auf diesem Bild verleiht der Verlauf der Verzweigungen eines Teils des Trigeminusnervs dem Ausschlag eine scharfe Grenze zwischen den Bläschen (Beulen) und der Stelle, an der diese nicht auftreten. Eine Bläschenbildung an der Nasenspitze deutet auf ein erhöhtes Risiko für eine schwere Beteiligung der Augen hin.