Wenn die Knochen, die Kopf und Hals verbinden, Druck auf das Gehirn, das Rückenmark oder die Nerven ausüben, ist in der Regel eine Traktion erforderlich, um die Strukturen neu auszurichten (zu reduzieren). Bei der Traktion wird normalerweise ein Gerät verwendet, das den Kopf umschließt und an diesem befestigt wird. Dieses Gerät wird Halo-Krone oder -Ring genannt. Es wird mit vier Stiften am Kopf des Patienten befestigt – zwei auf jeder Seite des Kopfes. Der Halo-Ring ist außerdem an einer Stütze (sogenannte Halo-Weste) um den Rumpf der Person befestigt, um den Hals zu fixieren.