Bei der infektiösen Endokarditis kann die Infektion die Herzinnenhaut, die Herzklappen und alle unnatürlichen Verbindungen zwischen den Kammern des Herzens oder dessen Blutgefäßen (angeborene Herzfehler) betreffen. Im oberen rechten Bild ist eine gesunde Mitralklappe zu sehen, die den Blutfluss vom linken Ventrikel in den linken Vorhof verhindert. Das untere rechte Bild zeigt Vegetationen (Bakterien und kleine Blutgerinnsel) auf den Klappensegeln der Mitralklappe, was für eine infektiöse Endokarditis spricht. Vegetationen und Entzündungen der Klappen behindern die normale Klappenfunktion. Dadurch kann das Blut aus dem linken Ventrikel in den linken Vorhof zurückfließen.