Das Körpergewicht in derselben Richtung, in der der Arm pendelt, auf den anderen Fuß verlagern

Diese Übungen sollten nur geringfügige Schmerzen verursachen. Die Betroffenen sollten jede Übung zweimal in einem Übungssatz und den ganzen Übungssatz mehrmals am Tag durchführen. Diese Übungen können auch dann durchgeführt werden, wenn sich der Arm in einer Schlinge oder einer Schlinge und einer Bandage befindet (was in der Regel der Fall ist). Die Bewegung der Knochen im Schultergelenk beugt einer Gelenkversteifung vor.