Illustration eines Cochlea-Implantats im Ohr mit Veranschaulichung des Wegs der Schallwellen ins Gehirn. Der Sprachprozessor wird hinter dem Ohr getragen (hier neben dem Ohr grün dargestellt) und ist mit einer Art Sendeantenne (grau) verbunden, welche die Schallwellen an einen unter der Haut angebrachten Empfänger und an das in der Hörschnecke (Cochlea) angebrachte Elektrodenbündel überträgt. So werden die Schallwellen an den Hörnerv und das Gehirn übermittelt. Bei einigen neueren Implantaten sind sowohl der Prozessor als auch der Sender im gleichen Gerät eingebaut und werden dort angebracht, wo der Sender normalerweise auf der Kopfhaut anliegt (nicht dargestellt).