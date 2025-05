Das Blut wird vom Herz in die Arterien befördert. Diese verzweigen sich in immer kleinere Blutgefäße bis hin zu den Arteriolen. Die Arteriolen verbinden sich mit noch kleineren Blutgefäßen, den Kapillaren. Durch die dünnen Wände der Kapillaren können Sauerstoff und Nährstoffe aus dem Blut ins Körpergewebe übertreten, während die Abbauprodukte aus dem Gewebe ins Blut gelangen. Das Blut fließt aus den Kapillaren in die Venolen, danach in die Venen, die es zurück zum Herzen leiten.