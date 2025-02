Bei der Vorhofseptostomie (Rashkind-Verfahren) wird ein Katheter mit einem Ballon an der Spitze durch das Foramen ovale persistens in den linken Vorhof vorgeschoben. Der Ballon wird aufgeblasen und sofort in den rechten Vorhof gezogen, wodurch sich die Öffnung in der Vorhofscheidewand vergrößert. Durch das Verfahren kann sauerstoffreiches Blut in den Körper gelangen.