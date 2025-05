Das obere Bild zeigt ein trübes bakterielles Hornhautgeschwür (in der Regel grau-weiß, in diesem Foto jedoch gelblich, weil es mit einem Fluorescein-Farbstoff gefärbt wurde – schwarzer Pfeil) und eine Rötung der Bindehaut. Im Augeninneren liegt eine Eiterschicht ganz unten in der Iris (blauer Pfeil). Das untere Bild zeigt eine Verbesserung nach einer Woche mit antibiotischen Augentropfen.