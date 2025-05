Ausscheidung des Arzneimittels

Manche Medikamente passieren die Leber unverändert und gehen in die Gallenflüssigkeit über. Andere Medikamente werden in der Leber in Metaboliten umgewandelt, bevor sie in der Gallenflüssigkeit ausgeschieden werden. In beiden Fällen tritt die Gallenflüssigkeit dann in den Verdauungstrakt über. Von dort aus werden Arzneimittel entweder über den Stuhl ausgeschieden oder in das Blut resorbiert und damit wiederverwertet.

Wenn die Leber nicht normal funktioniert, muss die Dosierung eines primär über den Leberstoffwechsel ausgeschiedenen Arzneimittels evtl. angeglichen werden. Die Abschätzung, wie gut die Leber Medikamente metabolisiert (und damit eliminiert), ist jedoch schwieriger als bei der Niere.