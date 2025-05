Therapietreue bei der Behandlung mit Arzneimitteln

Patienten halten eine Behandlung eher ein, wenn sie eine gute Beziehung zu ihrem Arzt und Apotheker haben. Zu solchen Beziehungen gehört eine wechselseitige Kommunikation.

Die Kommunikation kann mit einem Informationsaustausch beginnen. Indem sie Fragen stellen, können Ärzte den Betroffenen dabei helfen, sich mit der Schwere ihrer Erkrankung abzufinden, die Vor- und Nachteile eines Behandlungsplans auf intelligente Weise abzuwägen und ihre Situation richtig zu verstehen. Wenn ihre Bedenken angesprochen werden, wird den Patienten bewusst, dass ein Leugnen ihrer Erkrankung und falsche Vorstellungen von der Behandlung zu Nachlässigkeit bei der ordnungsgemäßen Einnahme der Arzneimittel und zu unerwünschten Wirkungen führen können. Ärzte und Apotheker können Therapietreue fördern, indem sie deutlich erklären, wie die Arzneimittel einzunehmen sind, warum sie notwendig sind und womit während der Behandlung zu rechnen ist. Wenn Patienten wissen, was sie im Positiven wie auch im Negativen von einem Arzneimittel zu erwarten haben, können sie und die behandelnden medizinischen Fachkräfte besser beurteilen, wie gut ein Arzneimittel wirkt und ob sich möglicherweise schwere Probleme entwickeln. Schriftliche Anweisungen beugen Fehlern vor, die durch lückenhaftes Erinnern der Gespräche mit dem Arzt und Apotheker bedingt sind.

Gute Kommunikation ist wichtig, insbesondere, wenn Patienten bei mehr als einer medizinischen Fachkraft in Behandlung sind, denn durch sie wird gewährleistet, dass alle Ärzte über die von den Kollegen verschriebenen Arzneimittel Bescheid wissen. So kann ein integrierter Behandlungsplan entwickelt werden. Ein solcher Plan kann die Anzahl an Nebenwirkungen und Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln verringern helfen und eventuell zu einem einfacheren Behandlungsschema führen.

Wenn Menschen an Entscheidungen über ihre Behandlung beteiligt sind, halten sie diese mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein. Durch ihre Einbeziehung übernehmen die Patienten Verantwortung für den Behandlungsplan und halten ihn daher wahrscheinlich besser ein. Zur Übernahme von Verantwortung gehört die Mithilfe beim Erfassen positiver und negativer Wirkungen der Behandlung und das Ansprechen von Bedenken bei zumindest einer medizinischen Fachkraft – dem Arzt, Arzthelfer, Apotheker oder der Pflegekraft. Auch wenn Ärzte, Apotheker oder andere medizinische Fachkräfte nicht danach fragen, sollten die Patienten unerwünschte oder unerwartete Wirkungen lieber melden, als selbstständig eine Arzneimitteldosis zu verändern oder ein Medikament abzusetzen. Wenn jemand gute Gründe für die Nichteinhaltung eines Behandlungsplans hat und diese erläutert, kann der Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft eine entsprechende Anpassung vornehmen. Es empfiehlt sich, dass Patienten eine aktualisierte Liste all ihrer Arzneimittel führen und diese zu den Arztterminen mitbringen.

Wenn Patienten der Meinung sind, dass ihre medizinische Fachkraft sich um sie sorgt, halten sie zudem das Behandlungsschema mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ein. Wenn ihnen ein engagierter Arzt Erklärungen gibt, sind Patienten eher mit ihrer medizinischen Versorgung zufrieden und bringen dem Arzt mehr Sympathie entgegen. Je mehr die Patienten den Arzt mögen, desto eher halten sie die Therapie ein.

Der Bezug aller Arzneimittel von demselben Apotheker kann dies auch unterstützen, denn Apotheker führen Computeraufzeichnungen über die an eine Person abgegebenen Arzneimittel und können sie so auf Doppelungen und Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln hin überwachen. Wer verschreibungspflichtige Arzneimittel nimmt, sollte den Apotheker über eingenommene rezeptfreie Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel (wie etwa Heilkräuter) informieren. Man kann den Apotheker auch nach den zu erwartenden Wirkungen eines Arzneimittels, seiner richtigen Anwendung und den Wechselwirkungen von Arzneimitteln fragen.

Oft gibt es Selbsthilfegruppen für Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Diese Gruppen können häufig die Wichtigkeit der Einhaltung eines Behandlungsplans bestätigen und Empfehlungen für den Umgang mit Problemen geben. Namen und Telefonnummern von Selbsthilfegruppen können von örtlichen Kliniken und Interessengruppierungen bezogen werden.

Gedächtnisstützen können dabei helfen, an die Einnahme von Arzneimitteln zu denken. Zum Beispiel kann man Erinnerungszettel an verschiedenen Stellen zu Hause anbringen oder die Einnahme des Arzneimittels mit einer bestimmten Tagesroutine wie dem Zähneputzen verknüpfen. Eine Armbanduhr mit Weckfunktion kann ebenfalls zur Erinnerung an die Einnahme eines Arzneimittels verwendet werden. Eine medizinische Fachkraft oder der Patient selbst kann die Arzneimitteldosis und die Einnahmezeit in einem Kalender vermerken. Wenn das Arzneimittel genommen wurde, hakt der Patient den entsprechenden Eintrag ab.

Apotheker können auch Behälter anbieten, die zur richtigen Einnahme von Arzneimitteln beitragen können. So kann die tägliche Dosis für einen Monat in einer mit den jeweiligen Kalendertagen versehenen Blisterpackung verpackt werden, damit man die Einnahme der einzelnen Dosen anhand der leeren Blister überprüfen kann. Deckel oder Aufkleber in der gleichen Farbe wie die Tablette oder Kapsel können für die einzelnen Behälter benützt werden, damit man das Arzneimittel den Anweisungen auf dem Behälter zuordnen kann. Auch Medikamentenschachteln mit mehreren Fächern für die einzelnen Wochentage und/oder verschiedenen Tageszeiten sind eine Möglichkeit (siehe Arzneimittelfehler). Patient oder Pflegekraft füllen die Fächer regelmäßig, zum Beispiel am Anfang der Woche. Anhand der Schachtel kann dann geprüft werden, ob die Pillen eingenommen wurden.

Auch Behälter mit elektronischem Deckel sind erhältlich. Diese Deckel zeigen die Dosiseinnahmezeit durch einen Signalton oder durch Blinken an und können aufzeichnen, wie oft ein Behälter am Tag geöffnet wird und wie viele Stunden seit dem letzten Öffnen des Behälters vergangen sind. Eine weitere Möglichkeit ist ein Benachrichtigungsdienst über einen Pager (erhältlich als Abonnement bei entsprechenden Telekommunikationsunternehmen).