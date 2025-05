Ischämische Cholangiopathie

Die beschädigten Gallengänge entzünden und/oder verengen sich (was zu einer Striktur führt). Dadurch verlangsamt sich der Gallenfluss oder er wird blockiert. Wenn die Galle nicht rasch genug über Leber und Gallengänge ausgeschieden werden kann, reichert sich das darin vorkommende Pigment (Bilirubin) im Blut an und wird dann in der Haut abgelagert. In der Folge verfärben sich die Haut und das Weiß im Auge gelblich (Gelbsucht). Die Verengung oder Verstopfung kann verhindern, dass Galle (mit Pigmenten wie Bilirubin) in den Dünndarm gelangt und mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Als Folge davon wird der Stuhl blass, und weil mehr Galle über den Urin ausgeschieden wird, verfärbt sich dieser dunkel.

Juckreiz (Pruritus) ist ein häufiges Symptom, das oft an Händen und Füßen beginnt, aber in der Regel den ganzen Körper betrifft. Der Juckreiz ist nachts schlimmer. Eine Infektion der Gallengänge (Cholangitis) kann ebenfalls auftreten und Bauchschmerzen, Schüttelfrost und Fieber verursachen.