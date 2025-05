Treten in der Regel beim Drehen des Fußes auf

Sind auf Röntgenbildern nicht zu sehen. Ärzte können aber Röntgenaufnahmen machen, um auf einen Knochenbruch in dem Bereich zu untersuchen

Werden nach dem PECH-Schema (Pausieren, Eis, Druckverband (Compression) und Hochlagern) oder der PRICE-Regel Protecting the area, Rest, Ice, Compression, and Elevation (Schützen des Bereichs, Ruhe, Eis, Kompression und Hochlagern) behandelt