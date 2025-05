Was versteht man unter einer Pflanzenvergiftung?

Einige Arten von Pflanzen enthalten natürliche Chemikalien (Toxine), die schädlich für Sie sein können. Andere Pflanzen können giftig geworden sein, weil sie mit Pestiziden bespritzt wurden.

Einige weit verbreitete Pflanzen sind giftig, wenn sie verzehrt werden.

Essen Sie keine Pflanzen, die Sie draußen finden und nicht kennen.

Waschen Sie Obst und Gemüse immer vor dem Verzehr ab, um Pestizide und Chemikalien entfernen.

Menschen können an einer Pflanzenvergiftung sterben, aber die meisten erholen sich wieder.

Rufen Sie entweder sofort den medizinischen Notdienst (112 in Europa), wenn Sie oder jemand anderes giftige Pflanzen gegessen haben könnten und sehr krank wirken, oder das lokale Giftinformationszentrum unter +49 (Ortsvorwahl) - 19240 in Deutschland für weitere Hilfe an. Die Weltgesundheitsorganisation führt ein globales Verzeichnis der Giftnotrufzentralen.