Was ist eine Insektizid-Vergiftung?

Von einer Insektizid-Vergiftung spricht man, wenn man durch das Schlucken, Einatmen oder Berühren von zu viel Insektizid krank wurde.

Wenn Ihre Kleidung oder Haut mit zu viel Insektizid in Berührung kommt, ziehen Sie die Kleidung sofort aus und waschen Sie sofort Ihre Haut.

Möglicherweise müssen Sie husten und haben Atemnot.

Ihr Arzt kann eine Blutprobe von Ihnen entnehmen, um zu sehen, ob diese ein Insektizid enthält.

Es gibt mehrere Medikamente zur Behandlung einer Insektizid-Vergiftung.

Rufen Sie entweder sofort den medizinischen Notdienst (112 in Europa), wenn Sie oder jemand anderes eine Insektizid-Vergiftung haben könnten oder das lokale Giftinformationszentrum unter +49 (Ortsvorwahl) - 19240 in Deutschland für weitere Hilfe an. Die Weltgesundheitsorganisation führt ein globales Verzeichnis der Giftnotrufzentralen.