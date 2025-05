Was ist eine Aspirin-Vergiftung?

Von einer Aspirin-Vergiftung spricht man, wenn man durch eine einmalige Einnahme einer hohen Dosis Aspirin oder einer stetigen Einnahme kleiner Dosen Aspirin (graduelle Vergiftung) krank wurde.

Um sich mit Aspirin zu vergiften, müssen Sie sehr viel mehr als die normale Menge einnehmen.

Die tägliche Einnahme einer kleinen Menge Aspirin (Baby-Aspirin) nach den Anweisungen Ihres Arztes, um das Risiko für einen Herzinfarkt zu senken, führt nicht zu einer graduellen Vergiftung.

Kinder sollten nie Aspirin erhalten, da es bei ihnen zu einer seltenen, aber lebensgefährlichen Erkrankung, dem Reye-Syndrom, führen kann.

Wintergrünöl enthält eine Chemikalie, die dem Aspirin ähnelt. Für kleine Kinder ist es sehr gefährlich und kann tödlich für sie sein, wenn sie auch nur einen Teelöffel davon verschlucken.

Wenn bei Ihnen oder jemand anderem der Verdacht auf eine Aspirin-Vergiftung besteht, rufen Sie entweder sofort den medizinischen Notdienst (112 in Europa) oder das lokale Giftinformationszentrum unter +49 (Ortsvorwahl) - 19240 in Deutschland an. Die Weltgesundheitsorganisation führt ein globales Verzeichnis der Giftnotrufzentralen.