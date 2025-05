Was ist eine Pilzvergiftung?

Bestimmte Pilze enthalten Chemikalien, die giftig sind. Die Gifte (Toxine) in diesen Pilzen können Sie krank machen.

Viele Pilzarten sind giftig.

Die häufigsten Symptome einer Pilzvergiftung sind Erbrechen und Bauchschmerzen

Es ist sehr schwer festzustellen, ob ein Pilz giftig ist oder nicht.

Essen Sie keine Pilze, die Sie draußen finden.

Einige Pilzarten sind so giftig, dass Sie tödlich für Sie sein können.

Rufen Sie entweder sofort den medizinischen Notdienst (112 in Europa), wenn Sie oder jemand anderes giftige Pilze gegessen haben könnten, oder das lokale Giftinformationszentrum unter +49 (Ortsvorwahl) - 19240 in Deutschland für weitere Hilfe an. Die Weltgesundheitsorganisation führt ein globales Verzeichnis der Giftnotrufzentralen.