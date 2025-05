Was ist eine Kohlenmonoxidvergiftung?

Von einer Kohlenmonoxidvergiftung spricht man, wenn man durch das Einatmen von zu viel Kohlenmonoxid krank wurde. Kohlenmonoxid kann schädlich für Sie sein, weil es den Sauerstoff in Ihrem Blut daran hindert, in Ihre Zellen zu gelangen.

Menschen, die zu viel Kohlenmonoxid einatmen, können sterben.

Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrung, Unbeholfenheit (Koordinationsschwierigkeiten) und Müdigkeit.

Sie können fälschlicherweise denken, dass Sie eine Erkältung haben oder anderweitig krank sind.

Bringen Sie Kohlenmonoxidmelder im Haus an. Diese warnen Sie, wenn Kohlenmonoxid in der Luft liegt.

Wenn Sie glauben, dass Sie Kohlenmonoxid einatmen, gehen Sie entweder sofort an die frische Luft oder rufen Sie den Notdienst an (112 in Europa).