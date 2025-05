Beinahe alles kann in großen Mengen schädlich sein. Selbst verschriebene und rezeptfreie Medikamente können in der Überdosis gefährlich sein.

Daher ist es nicht einfach, alles aufzuführen, was giftig sein könnte. Aber man kann mit Sicherheit aufzählen, was nicht zum Essen, Trinken, Einatmen oder Auftragen auf Ihren Körper gedacht ist. Natürlich gibt es auch viele Dinge in Ihrem Haushalt, die nicht gefährlich sind. Das sollte man schon wissen, da Kinder Dinge, die sie finden, häufig abschlecken oder essen.