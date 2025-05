Was ist eine Fraktur der Wachstumsfugen?

Eine Fraktur ist ein Bruch des Knochens.

Eine Wachstumsfuge ist der Knorpel am Ende des Knochens. Wachstumsfugen sind die Stellen, an denen der Knochen wächst. Nur Kinder und Jugendliche haben Wachstumsfugen, da sich Wachstumsfugen, nachdem der Mensch ausgewachsen ist, in einen normalen Knochen verwandeln.

Lokalisierung von Wachstumsfugen

Eine Wachstumsfugenfraktur ist ein Bruch durch oder entlang einer Wachstumsfuge.

Knorpelgewebe ist weicher als Knochen, daher bricht es auch leichter.