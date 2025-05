Was ist eine Knöchelfraktur?

Der Knöchel (Sprunggelenk) ist das Gelenk, das die zwei langen Knochen im Unterschenkel mit den kleinen Knochen oben am Fuß verbindet. Ist einer dieser kleinen Knochen gebrochen, spricht man von einer Knöchelfraktur. Der Arzt spricht in der Regel jedoch auch dann von einer „Knöchelfraktur“, wenn einer der langen Knochen nahe am Fuß gebrochen ist. Alle gebrochenen Knochen werden als Knochenbrüche (Frakturen) bezeichnet. Für weitere Informationen siehe Überblick über Knochenbrüche.