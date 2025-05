Es können ein oder alle der zwei oder drei winzigen Knochen in den Fingern gebrochen sein. Am häufigsten sind Fingerverletzungen jedoch an der Fingerkuppe. Alle gebrochenen Knochen werden als Knochenbrüche (Frakturen) bezeichnet. Für weitere Informationen siehe Überblick über Knochenbrüche.

Die Fingerkuppe bricht in der Regel, weil sie zertrümmert wird, z. B. durch einen Schlag mit dem Hammer.

Häufig bildet sich dann Blut unter dem Finger.

Der Fingernagel kann abfallen und verformt nachwachsen.

Der Finger kann lange nachdem der Bruch ausgeheilt ist noch empfindlich sein.

Eine weitere häufige Art von Fingerkuppenfraktur ist eine Abrissfraktur. Eine Abrissfraktur tritt auf, wenn eine Sehne oder ein Band, das mit Knochen verbunden ist, ein kleines Stück Knochen abreißt.

Abrissfraktur des Fingers

Mit welchen Symptomen geht eine Fingerkuppenfraktur einher? Häufige Symptome: Der Finger schmerzt und ist geschwollen.

Unter dem Fingernagel hat sich Blut angesammelt.

Der Fingernagel ist eingerissen.

Wie kann der Arzt feststellen, ob meine Fingerkuppe gebrochen ist? Ärzte führen folgende Tests durch: Röntgenaufnahmen