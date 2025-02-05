Das Colon ist der längste Teil des Dickdarms. Das Rektum (Mastdarm) ist der untere Teil am Ende des Colons, wo der Stuhl bis zum Austreten gehalten wird.
Lage des Dickdarms
Was ist Darmkrebs?
Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Die einzelnen Organe bestehen aus verschiedenen Zellarten, die auf eine bestimmte Funktion spezialisiert sind. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden.
Darmkrebs ist Krebs, der in der Schleimhaut des Dickdarms beginnt. Davon können sowohl Kolon als auch Rektum betroffen sein. Die zwei Krebsarten werden manchmal zusammen als kolorektales Karzinom bezeichnet.
Die häufigsten Symptome sind Blutungen beim Stuhlgang sowie Müdigkeit und Schwäche.
Jede Person ab dem 45. Lebensjahr sollte auf ein kolorektales Karzinom untersucht werden.
Wenn ein kolorektales Karzinom frühzeitig erkannt wird, ist es eher heilbar.
Der Krebs wird in der Regel bei einem chirurgischen Eingriff entfernt.
Was verursacht Darmkrebs?
Ein kolorektales Karzinom wird durch das nicht kontrollierte Wachstum von Zellen im Colon oder Rektum verursacht. Das Risiko eines kolorektalen Karzinoms ist in folgenden Fällen erhöht:
Polypen (abnorme Wucherungen) im Colon
Eine Darmerkrankung, wie z. B. Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn
Verzehr von viel Fett, Fleisch und industriell verarbeiteten Lebensmitteln und wenig Ballaststoffen
Angehörige mit einem kolorektalen Karzinom oder Darmpolypen
Was sind die Symptome von Darmkrebs?
Darmkrebs entsteht langsam und bleibt lange symptomlos. Zu den Symptomen gehören unter anderem:
Schwäche und Müdigkeit – bei manchen Menschen ist dies das einzige Symptom.
Bauchschmerzen
Verstopfung (Probleme beim Stuhlgang)
Blut im Stuhl
Das Gefühl, dass das Rektum nach dem Stuhlgang nicht vollständig entleert ist
Manchmal blockiert der Krebs den Dickdarm und es kommt zu Symptomen eines Darmverschlusses, wie z. B. Erbrechen, krampfartige Bauchschmerzen oder ein geschwollener Bauch.
Woran erkennt der Arzt Darmkrebs?
Wenn Symptome auftreten, die der Arzt auf Darmkrebs zurückführt, führt er normalerweise Folgendes durch:
Koloskopie, auch als Darmspiegelung oder untere Endoskopie bezeichnet
Wenn eine Koloskopie eine Krebserkrankung zeitigt, wird in der Regel Folgendes durchgeführt:
CT-Scan des Bauchraums (Abdomen)
Röntgenaufnahme des Brustkorbs
Bluttests
Wie werden Vorsorgeuntersuchungen auf Darmkrebs durchgeführt?
Da Darmkrebs so häufig ist, empfehlen Ärzte eine Vorsorgeuntersuchung auf eine entsprechende Erkrankung, bevor sie Symptome verursacht. Vorsorgeuntersuchungen auf Darmkrebs beginnen in der Regel im Alter von 45 Jahren oder früher, wenn Personen bestimmte Risikofaktoren aufweisen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, wann Sie mit den Vorsorgeuntersuchungen beginnen sollten.
Es gibt folgende Vorsorgeuntersuchungstests:
Untersuchung des Stuhls auf nicht sichtbares Blut (okkultes Blut)
Sigmoidoskopie (Einsatz eines biegsamen Beobachtungsschlauchs, der durch den After eingeführt wird, um den unteren Teil des Dickdarms zu betrachten)
Koloskopie (Einführung eines dünnen, beleuchteten Schlauchs mit einer kleinen Kamera durch den After, um eine vollständigere Ansicht des Dickdarms zu erhalten als mit der Sigmoidoskopie)
CT-Kolonographie (CT(Computertomographie)-Scan zur Untersuchung des Dickdarms nach dem Trinken einer speziellen Flüssigkeit und dem Füllen des Dickdarms mit Luft zur Unterstützung der Bildgebung)
Wie wird Darmkrebs behandelt?
Ärztliche Maßnahmen zur Behandlung von Darmkrebs:
Chirurgischer Eingriff, um den bösartigen Teil des Dickdarms zu entfernen und die beiden Enden miteinander zu verbinden
Manchmal Chemotherapie oder Strahlentherapie nach einer Operation
Kolostomie verstehen
Bei einer Kolostomie wird der Dickdarm (Colon) aufgeschnitten. Das gesunde Ende des Dickdarms, das vor dem Verschluss liegt, wird durch eine operativ geschaffene Öffnung in der Bauchwand an die Hautoberfläche gebracht. Dann wird dieses Ende an der Haut der Öffnung festgenäht. Der Stuhl gelangt durch die Öffnung in einen Einwegbeutel. Die Kolostomie ermöglicht es dem verbleibenden Teil des Dickdarms, sich zu regenerieren, während sich die Person erholt. Nachdem sich der Patient von der Operation erholt hat und der Dickdarm verheilt ist, können die 2 Enden wieder miteinander verbunden werden, damit der Stuhl normal ausgeschieden werden kann.
Ärztliche Maßnahmen bei Mastdarmkrebs:
Operation zur Entfernung eines Teils oder des ganzen Rektums
Wenn das Rektum entfernt werden muss, benötigen Sie normalerweise eine Kolostomie. Bei einer Kolostomie wird das Ende des Kolons mit einer Öffnung in der Bauchwand verbunden. Der Stuhl wird aus dieser Öffnung in einen Kolostomiebeutel aus Plastik entleert. Der Beutel ist mit einem Klebeverband am Bauch angebracht und wird ausgewechselt, wenn er voll ist.
Nach der Behandlung kümmern sich die Ärzte weiter um Sie und überprüfen Ihre Gesundheit mit regelmäßigen Tests wie z. B.:
Koloskopie
Bluttest
Lebertests
CT(Computertomographie)-Scan oder MRT (Magnetresonanztomographie)