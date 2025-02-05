Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Die einzelnen Organe bestehen aus verschiedenen Zellarten, die auf eine bestimmte Funktion spezialisiert sind. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden.

Darmkrebs ist Krebs, der in der Schleimhaut des Dickdarms beginnt. Davon können sowohl Kolon als auch Rektum betroffen sein. Die zwei Krebsarten werden manchmal zusammen als kolorektales Karzinom bezeichnet.