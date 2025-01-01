Was ist eine Infektion mit Helicobacter pylori?
Eine Infektion mit Helicobacter pylori ist eine bakterielle Infektion, die eine Entzündung der Magenschleimhaut und Geschwüre (wunde Stellen) im Magen oder Darm verursacht. Die Bakterien werden häufig mit H. pylori abgekürzt.
Eine Infektion mit H. pylori kann zu Gastritis und einem peptischen Geschwür führen. Wenn Infektionen mit H. pylori nicht behandelt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an Magenkrebs zu erkranken.
Die Infektion wird von einer Bakterienart namens Helicobacter pylori hervorgerufen.
Es handelt sich dabei um eine sehr häufige Infektion – bis zum Alter von 60 Jahren infiziert sich etwa die Hälfte aller Menschen damit.
H. pylori verbreitet sich von Mensch zu Mensch durch Küssen, engen Kontakt und das Vermeiden des Händewaschens nach dem Stuhlgang.
Viele Menschen haben keine Symptome, können aber Schmerzen im Oberbauch haben.
Eine Infektion mit H. pylori wird mit Antibiotika behandelt.
Was sind die Symptome einer Infektion mit H. pylori?
Es kann sein, dass keine Symptome auftreten. Wenn Symptome auftreten, umfassen sie Folgendes:
Schmerzen im Oberbauch
Verdauungsstörungen
Beschwerden in der Bauchgegend (Blähungen, Völlegefühl oder Brennen)
Woran erkennt der Arzt eine Infektion mit H. pylori?
Der Arzt hegt den Verdacht auf eine Infektion mit H. pylori anhand der Symptome. Um sicher zu sein, führt der Arzt z. B. die folgenden Tests durch:
Atem- oder Stuhltests
Endoskopie des oberen Verdauungstrakts (Einführen eines biegsamen Beobachtungsschlauchs durch die Speiseröhre in den Magen, um den Magen zu betrachten)
Wie werden Infektionen mit H. pylori behandelt?
Ärztliche Maßnahmen bei einer Infektion mit H. pylori:
Antibiotika
Medikamente zur Senkung der Magensäure (zum Beispiel Protonenpumpenhemmer)
Nach der Behandlung werden die Atem- oder Stuhluntersuchungen wiederholt, um sicherzugehen, dass die Infektion abgeklungen ist.