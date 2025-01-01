Was ist eine Infektion mit

Was ist eine Infektion mit Helicobacter pylori ?

Eine Infektion mit Helicobacter pylori ist eine bakterielle Infektion, die eine Entzündung der Magenschleimhaut und Geschwüre (wunde Stellen) im Magen oder Darm verursacht. Die Bakterien werden häufig mit H. pylori abgekürzt.

Eine Infektion mit H. pylori kann zu Gastritis und einem peptischen Geschwür führen. Wenn Infektionen mit H. pylori nicht behandelt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an Magenkrebs zu erkranken.